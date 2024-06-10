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Kuduz köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya taşıyan Buket Özgünlü tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle alıp Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. adliyeye sevk edildi. Özgünlü, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı, M.S.D. serbest bırakıldı..

15:32 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:50 - 10/06/2024 Pazartesi
DHA
Buket Özgünlü
Buket Özgünlü

Köpekvelisi isimli bir sosyal medya kullanıcının, Şanlıurfa Siverek'te bulunan hayvan barınağından 35 köpeği Ankara'ya taşıması sonrası ortaya atılan, "Kuduz Köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası ortalığı karıştırmıştı.

  • Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, Siverek'teki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp, Ankara'ya yola çıktığını söyleyerek, "Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış, 3-4 tane kuduz çıkmış. Bunlar da o nedenle kısırlaştırma yapamıyorlarmış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta, ne ararsanız var. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik, 3 de yasaklı ırk, hastaydı, onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp, kısırlaştırılıp, tedavileri olacak" dedi.

Köpekler tespit edildi

Şanlıurfa'dan taşınan köpeklerin kuduz karantinası ilan edilen alanda bulunduğu yönündeki paylaşımlar sonrası ise Ankara Valiliği de harekete geçti.

Sosyal medyadaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Siverek'ten getirilen hayvanlar tespit edilerek, karantinaya alındı. Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. ise gözaltına alındı.

  • Ankara Valiliği, "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Şanlıurfa'dan kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya getirildiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlattı.


Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen M.S.D. Gölbaşı ilçesinde 13'ü yavru 27 köpekle yakalandı.


M.S.D. ifadesinde, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hayvan barınağından Yaşama Tutunan Patililer Derneği adına 29 hasta köpeği Ankara'ya getirmek için yola çıktığını, 2 köpeğin yolda öldüğünü belirterek, suç işlemek amacıyla hareket etmediğini savundu.


Olaya ilişkin Esenboğa Havalimanı'nda dün gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Ö.B. ile M.S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Buket Özgünlü tutuklandı

Savcılık ifadelerinin ardından "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Buket Ö.B. tutuklandı, M.S.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Bu arada, şüphelinin tutuklanmasının ardından bazı dernek üyeleri, sulh ceza hakimliği çıkışında bekleyen gazetecilere saldırdı. Saldırıda tişörtü yırtılan bir gazeteci hafif yaralandı.



#Köpek
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#Kuduz
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