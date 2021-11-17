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POLİTİKA

Küfürbaz Lütfü Türkkan dolandırıcı çıktı

Bingöl'de şehit yakınına ettiği küfürle tepki toplayan İYİ Parti'li Lütfü Türkkan’ın ünlü iş adamı Korkmaz Yiğit’i dolandırdığı ortaya çıktı. Türkkan’ın, İBB’ye ait araziyi Yiğit’e 3.7 milyon dolara satmak istediği belirlendi.

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Haber Merkezi Diğer
Küfürbaz Lütfü Türkkan dolandırıcı çıktı
Lütfü Türkkan

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in çenesini sıkıp, kulağına eğilerek ağza alınmayacak küfürler savuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın ünlü iş adamı Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı..

Geçen yıl gerçekleşen dolandırıcılık skandalındaki iddialara göre; iş adamı Korkmaz Yiğit, Beşiktaş Ulus'ta, Lütfü Türkkan'a ait arazinin alımı için 4 milyon 500 bin dolarlık bir bedel karşılığında anlaştı. Ancak arazinin yüzde 89'luk hissesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) aitti. Buna karşın Türkkan yüzde 11'i kendisine ait olan arazinin, İBB'ye ait yüzde 89'luk hissesinin devri konusunda da garanti vererek satış teklifinde bulundu..

PARA BUHAR OLDU

Anlaşma sonrasında Yiğit avukatı Harun Tavşancıl üzerinden önce yüzde 11'lik hissesinin tapu devri için 750 bin dolar, ardından yüzde 89'luk hissenin devri için 3 milyon 750 bin doları Türkkan'a verdi. Ancak olmayan tapunun ödemesini yaptığı için avukatına kızan Yiğit, Tavşancıl'ı geçen yıl 31 Ağustos'ta Beşiktaş 15. Noterliği üzerinden azletti..

Yiğit, arazi için verdiği 3 milyon 750 bin doları Türkkan ve avukat Tavşancıl'dan talep etti. Ancak her iki taraf da bugüne kadar Yiğit'in cebinden çıkan milyonlarca lirayı ödemeye yanaşmadı..

TELEFONLARINI ENGELLEDİ

Türkkan'a parayı ödemesi için sözlü çağrıda bulunan ancak herhangi bir cevap alamayan Yiğit, Bakırköy 1. Noterliği'nden 9 Eylül 2020'de ihtarname ve e-mail göndertti. Ancak Türkkan'dan yine cevap gelmedi. Türkkan, Yiğit'in telefonlarını engelleyerek tüm iletişim yollarını kapadı..


DOLANDIRICILIK ZİMMET...

Mağdur iş adamı Korkmaz Yiğit soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Eski avukatı Harun Tavşancıl ve Lütfü Türkkan hakkında söz konusu ödemeleri iade etmeyerek kendisinin zarara uğratıldığını belirtti ve şikâyetçi oldu. Yiğit'in avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikâyet dilekçesinde, iki şüphelinin de "Dolandırıcılık", "Zimmet" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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