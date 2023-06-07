Türkiye'deki dezenformasyonla mücadele düzenlemesine karşı çıkan AB, dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kuralları hazırlamıştı. Twitter söz konusu kurallardan ayrılma kararını Avrupa Birliği'ne bildirmişti. AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierr Breton ''kaçabilirsin ancak saklanamazsın'' ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Fransa da Twitter'a tehdit gibi bir uyarıda bulundu. Fransa Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan sorumlu bakan Jean-Noel Barrot, kurallardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkede yasaklanacağını bildirdi.