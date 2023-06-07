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'Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı' iddiasına yalanlama: 'Kasıtlı bir dezenformasyon'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. DMM sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, iddiaların yalan olduğunu belirtildi.

18:17 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kuleli Askeri Lisesi iddiaları yalan çıktı.

Kuleli Askeri Lisesi iddiaları yalan çıktı.

Son dönemde sosyal medyada trol hesaplar tarafından ortaya atılan yalanlara bir yenisi daha eklendi. Bazı sosyal medya hesapları bugün vatandaşları manipüle etmek üzere yine harekete geçti.

Araplara karşı halkta düşmanlık aşılamak isteyen bazı kişiler sosyal medyada Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasını gündeme getirdi. İddianın farklı hesaplar üzerinden yayılmaya çalışılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

  • Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı" iddiası doğru değildir. Aynı iddianın geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirildiği ve kasıtlı bir şekilde dezenformasyona sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.



#Kuleli Askeri Lisesi
#Yalan
#İddia
1 saat önce
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