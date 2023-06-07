Kuleli Askeri Lisesi iddiaları yalan çıktı.
Son dönemde sosyal medyada trol hesaplar tarafından ortaya atılan yalanlara bir yenisi daha eklendi. Bazı sosyal medya hesapları bugün vatandaşları manipüle etmek üzere yine harekete geçti.
Araplara karşı halkta düşmanlık aşılamak isteyen bazı kişiler sosyal medyada Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasını gündeme getirdi. İddianın farklı hesaplar üzerinden yayılmaya çalışılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
- Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı" iddiası doğru değildir. Aynı iddianın geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirildiği ve kasıtlı bir şekilde dezenformasyona sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.