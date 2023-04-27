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Dünya

AB Twitter'ı dezenformasyon yaydığı konusunda uyardı

Avrupa Birliği (AB), Elon Musk tarafından yönetilen Twitter'ı dezenformasyon yayma ve Kremlin gündemini teşvik etme konusunda uyardı. AB Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, ''Bana göre bu Twitter'ın Dezenformasyon Yasalarına uymadığının bir işareti'' ifadelerini kullandı.

12:00 . 27/04/2023 Perşembe
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Twitter, yeni Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında AB tarafından merkezi bir denetime tabi olan 19 büyük teknoloji platformundan biri olarak onaylanmıştı.

Twitter, yeni Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında AB tarafından merkezi bir denetime tabi olan 19 büyük teknoloji platformundan biri olarak onaylanmıştı.

AB Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, bir tweet'te bunun "Twitter'ın dijital bilgi alanını daha güvenli ve Kremlin'in dezenformasyonundan ve kötü niyetli etkisinden arındırmadığına dair bir başka olumsuz işareti" olduğunu söyledi.


Twitter, yeni Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında AB tarafından merkezi bir denetime tabi olan 19 büyük teknoloji platformundan biri olarak onaylandı.


Hint-Asya Haber Servisi'ne göre Jourova, Londra merkezli kâr amacı gütmeyen Reset tarafından yapılan ve Twitter'daki son politika değişikliklerinin Rusya, Çin ve İran'daki otoriter hükümetler tarafından platformda devlet destekli dezenformasyonu önemli ölçüde artırdığını tespit eden bir AP raporuna atıfta bulundu.


Yapmış olduğu açıklamalarda Jourova, "Bana göre bu, Twitter'ın dezenformasyonla mücadele Yasası'ndaki taahhütlerini yerine getirmediğinin bir işareti" dedi.


DSA, büyük sosyal medya platformlarının dezenformasyon gibi sistemik riskleri azaltmak için adımlar atmasını şart koşuyor ve bunu yapmamak, küresel yıllık cirolarının yüzde 6'sına varan cezalara yol açabilir.


EU DSA, sosyal medya platformlarının bu yıl Ağustos ayına kadar bir davranış kuralları benimsemesinin yanı sıra bağımsız denetimi sürdürmesini ve ilgili makamlarla veri paylaşmasını istiyor.



#Avrupa Birliği
#Twitter
#uyarı
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