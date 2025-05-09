Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Kullanmaya çalıştığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Kullanmaya çalıştığı traktörün altında kalan çocuk öldü

22:379/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Traktörün altında kalan kız çocuğu hayatını kaybetti.
Traktörün altında kalan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Sakarya'da 13 yaşındaki Aysima Serra babasına ait traktörü çalıştırması sonrası duvara çarparak tekerin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kullanmaya çalıştığı traktörün altında kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, baba K.T., kızı Aysima Serra T'yi (13) traktörüyle okuldan alarak Akpınar Mahallesi'ndeki evlerine getirdi.

Babasıyla eve girdikten bir süre sonra dışarı çıkan Aysima Serra, anahtarı üzerinde bulunan traktöre binerek çalıştırdı.

Bu esnada duvara çarpan traktörde dengesini kaybeden çocuk düştü.

Viteste olan traktörün kendiliğinden ileri manevra yapmasıyla arka tekerin altında kalan Aysima Serra ağır yaralandı.

Durumu gören ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, kaldırıldığı Kocaali Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



#çocuk
#Kocaali
#Sakarya
#traktör kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman olacak? ÖSYM KPSS 2025/5 tercih kılavuzu 18 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?