14 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü

Hatay'da 14 yaşındaki bir çocuk, dördüncü katta bulunan evlerinin balkonundan düştü. Yaralanan çocuk sağlık ekiplerince ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen çocuk yaralandı.
Denizciler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Y.A. (14), evin balkonundan düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan çocuk sağlık ekiplerince ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.