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Hatay'da Hıdırellez yoğunluğu: Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

Hatay'da Hıdırellez yoğunluğu: Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

23:535/05/2025, Pazartesi
DHA
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Hz. Hızır Türbesi'nde Hıdırellez yoğunluğu.
Hz. Hızır Türbesi'nde Hıdırellez yoğunluğu.

Türkiye'nin birçok ilinden Hatay'ın Samandağ ilçesine Hıdırellez nedeniyle gelen vatandaşlar Hz. Hızır Türbesi'ne akın ederek dua okuyup, dilek tuttular.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez nedeniyle Hz. Hızır Türbesi, ziyaretçi akınına uğradı.

Hz. Hızır Türbesi

Her yıl 5 ve 6 Mayıs günlerinde kutlanan Hıdırellez nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden Samandağ'a gelen vatandaşlar, Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti, dualar okuyup, dilek tuttu.

Vatandaşlar ateş üzerinden atlayarak dilek diledi.

Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar daha sonra sahile inip yakılan ateşin üzerinden atladı ve kağıda yazdıkları dileklerini denize attı.





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