Bakırköy'de Hıdırellez şenliği

"Mahalleden gelen dostluk' adına böyle bir etkinliğe kalmıştık. Yaklaşık 14 yıldır tamamen mahallelinin herhangi bir destek almadan kendi inisiyatif ile düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Mahalle halkımızla dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz. Herkesi baharın gelişiyle dileklerin kabul için ateşlerimizi yakıyoruz"