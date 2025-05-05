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Bakırköy'de Hıdırellez şenliği

Bakırköy'de Hıdırellez şenliği

22:595/05/2025, Pazartesi
DHA
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İstanbul'da Yeşilköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar Hıdırellez şenliği gerçekleştirdi.
İstanbul'da Yeşilköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar Hıdırellez şenliği gerçekleştirdi.

Bakırköy'de yüzlerce mahalle sakini bir araya gelerek baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez için şenlik düzenledi. Katılımcılar düzenlenen şenlikte yakılan ateşin üzerinden atlayarak dilek diledi.

Yeşilköy Sahili'nde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez için yüzlerce mahalle sakini bir araya geldi. Şenlikte kimi katılımcılar şarkılar eşliğinde dans ederken, kimisi de kamp sandalyelerine oturarak gecenin keyfini çıkardı. Havanın kararmasıyla yakılan ateşin etrafında toplanan katılımcılar, dilek tutarak 3 kez ateşin üzerinden atladı.

Yeşilköy Sahili'nde mahalle sakinleri Hıdırellez şenliği düzenledi.

'MAHALLE SAKİNLERİYLE DOSTLUĞUMUZU PEKİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Şenliği düzenleyenlerden biri olan Umut Çarpan,
"Mahalleden gelen dostluk' adına böyle bir etkinliğe kalmıştık. Yaklaşık 14 yıldır tamamen mahallelinin herhangi bir destek almadan kendi inisiyatif ile düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Mahalle halkımızla dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz. Herkesi baharın gelişiyle dileklerin kabul için ateşlerimizi yakıyoruz"
dedi.


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