İstanbul'a bahar geldi sıcak hava bunalttı

Geçtiğimiz haftaya kadar soğuk havanın hakim olduğu mega kent İstanbul'a bahar geldi. Sıcaklığın zaman zaman artması vatandaşları bunalttı. Taksim'de gezen yerli ve yabancı turistlerle esnaf sıcaktan korunmak için farklı çözüm yolları buldu.