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İstanbul'a bahar geldi sıcak hava bunalttı

İstanbul'a bahar geldi sıcak hava bunalttı

15:435/05/2025, Pazartesi
IHA
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Taksim'de gezen yerli ve yabancı turistlerle esnaf sıcaktan korunmak için farklı çözüm yolları buldu.
Taksim'de gezen yerli ve yabancı turistlerle esnaf sıcaktan korunmak için farklı çözüm yolları buldu.

İstanbul'da soğuklar yerini bahar havasına bırakırken, öğle saatlerinde artan hava sıcaklığı Taksim'deki vatandaşları bunalttı.

Geçtiğimiz haftaya kadar soğuk havanın hakim olduğu mega kent İstanbul'a bahar geldi. Sıcaklığın zaman zaman artması vatandaşları bunalttı. Taksim'de gezen yerli ve yabancı turistlerle esnaf sıcaktan korunmak için farklı çözüm yolları buldu.

Bir esnaf kafasına taktığı ufak beyaz şemsiyeyle sıcaktan korunmaya çalıştı. Sıcak havanın yüzünü gösterdiği söyleyen esnaf, "Hava ısındı. Biz tedbirimizi aldık. Şemsiyemizi kafamıza taktık" dedi.

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