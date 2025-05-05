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Bayburt haftayı yağmur yağışlı geçirecek

Bayburt haftayı yağmur yağışlı geçirecek

09:055/05/2025, Pazartesi
IHA
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Bayburt'ta yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bayburt'ta yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Bayburt için son hava durumu tahminlerini açıkladı. Bayburt'ta bu hafta hava nasıl olacak? Bayburt'ta hafta sonuna kadar gök gürültülü yağmur yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan
ne göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bayburt ve ilçelerinde cuma gününe kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek yağışlarla birlikte sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Bayburt'ta hafta boyunca 4 ila 18 derece arasında hava sıcaklığı tahmin ediliyor.

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