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Meteoroloji uyarıyı yaptı: Bu şehirlerde 30 dereceyi geçecek

Meteoroloji uyarıyı yaptı: Bu şehirlerde 30 dereceyi geçecek

16:245/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
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Bu şehirlerde 30 dereceyi geçecek
Bu şehirlerde 30 dereceyi geçecek

Meteoroloji uzmanları çarşamba günü için kritik uyarıyı yaptı. Bazı şehirlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak, birçok bölgede ise ani sağanaklar etkili olacak. İşte detaylar...

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan’ın değerlendirmelerine göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde 2 ila 3 derece daha yükselecek. Özellikle Çarşamba günü yılın şu ana kadarki en sıcak günü olabilir.

Marmara ve Ege’de termometrelerin 29 ila 31 derece arasında olması bekleniyor. Edirne, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir gibi şehirlerde sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak. Karadeniz kıyılarında ise 24-25 derecelik ılıman bir hava etkili olacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların 30 dereceyi bulacağı öngörülüyor.


Lodos uyarısı

NTV'nin haberine göre Uzmanlar, Çarşamba günü özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde kuvvetli lodosun etkili olacağını belirtiyor. Lodosun baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk gibi etkiler yaratabileceğine dikkat çekiliyor.


Doğuda ani sağanak riski

Doğu illerinde ise sağanak yağışlar etkili olacak. Erzurum, Kars, Muş, Bingöl, Diyarbakır ve Hakkâri gibi şehirlerde su baskını riski bulunuyor. Yetkililer, dere yataklarına yakın yerleşimlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.


Mayıs ayı boyunca Anadolu’nun büyük bölümünde aralıklarla yağışların devam etmesi bekleniyor. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri Ankara, Kastamonu, Bolu, Samsun ve Çankırı çevresinde sel riski bulunuyor.





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