2025 Hıdırellez ne zaman, hangi gün? Hıdırellez nedir?

Hıdırellez, baharın gelişiyle birlikte doğanın canlanışını, bereketin artışını ve umudun yenilenmesini simgeleyen çok eski bir bayramdır. İnanışa göre Hızır Peygamber karada, İlyas Peygamber ise denizlerde zor durumda kalanlara yardım eder, bolluk ve şifa getirir. Her yıl 5 Mayıs gecesi, Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuklarına inanılır. Bu özel gece, doğanın yeniden doğuşunun ve hayatın bereketinin habercisi olarak kutsal kabul edilir. Hıdırellez, yalnızca bir mevsim geçişi değil; aynı zamanda dileklerin tutulduğu, duaların edildiği, toplumsal dayanışmanın ve neşenin yaşandığı bir kültürel mirastır.

Hıdırellez, Türk dünyasında ve bazı Balkan coğrafyalarında köklü geleneklerle yaşatılan mevsimlik bir bayramdır. Her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Doğanın canlandığı, toprağın uyanmaya başladığı bu zaman dilimi, baharın gelişini, bolluğu ve bereketi müjdeleyen kutsal bir dönem olarak kabul edilir. Halk inanışına göre bu özel gecede, Hızır ve İlyas peygamberler yeryüzünde buluşur. Bu buluşma, doğaya hayat verdiğine inanılan bir bereket anıdır. Hıdırellez, sadece mevsimsel bir dönüşüm değil, aynı zamanda umutların tazelendiği, dileklerin tutulduğu ve doğayla bütünleşilen özel bir kutlamadır.