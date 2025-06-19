Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ayasofya Cumhurbaşkanımızın kararıyla özüne döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 200 fotoğraf karesinin yer aldığı 'Ayasofya Fotoğrafları' sergisine katıldı.

Burada konuşan Ersoy, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan, 'Milli Kültür Eserlerinin Basımı ve Yayımı' Projemiz kapsamında Türkiye Bankalar Birliği iş birliğiyle yayımladığımız 'Ayasofya Fotoğrafları' kitabı, bin 500 yıldır ayakta duran bir tarih, kültür ve sanat varlığını; mozaiklerinden İslami sanat unsurlarına, mimari bütünlüğünden manevi atmosferine bütün görkemiyle Ayasofya'yı, sanatçı gözünden kayıt altına almıştır. Ayasofya'ya bir sanat penceresi açarak bu zarif kareleri İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaktan; özel kutusu, özgün boyutu ve prestij baskısıyla 'Ayasofya Fotoğrafları' eserini bütün ilgililerin istifadesine sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

'Ayasofya Fotoğrafları' kitabı ve sergisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçılar İzzet Kehribar ile Mehmed Özçay'ın objektifinden yansıyan yaklaşık 200 fotoğraf karesinin yer aldığı 'Ayasofya Fotoğrafları' kitabının tanıtımı ile aynı adı taşıyan serginin açılışına katıldı. Rami Kütüphanesi'ndeki sergiye ayrıca, fotoğraf sanatçısı Memmed Özçay, İzzet Keribar ve Bankalar Birliği Genel Sekreteri Ekrem Keskin ve çok sayıda kişi katıldı.

"Bu zengin mirasa dair kültür-sanat içerikli bir külliyat oluşturuyoruz"

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu zengin mirasa dair envanter çalışmaları yaparak; farklı içerik ve formatlarda kitaplar yayımlayarak her bir ayrıntıyı, bilgi ve belge temelinde güvence altına alıyor, koruyor ve gelecek nesillere ulaşacak hem akademik hem de kültür-sanat içerikli bir külliyat oluşturuyoruz. Bugün Rami Kütüphanesi'nde bizleri bir araya getiren vizyonda budur. Değerli fotoğraf sanatçılarımız İzzet Keribar ve Memmed Özçay'ın, zarif ve estetik bakış açılarıyla Ayasofya'yı nakşettikleri yaklaşık 200 fotoğraf karesi ile prestij bir eser meydana getirdik ve bu eseri halkımızla bugün buluşturuyoruz. Sergimiz de kendisiyle aynı adı taşıyan 'Ayasofya Fotoğrafları' adlı eserimizin içeriğinden teşekkül etmiştir ki ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde düzenlenmiş ve başkentte sanatseverlerle buluşmuştur. Projemiz işte bu süreli sanat etkinliğini, kalıcı ve saygın bir esere dönüştürmektedir. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan, 'Milli Kültür Eserlerinin Basımı ve Yayımı' Projemiz kapsamında Türkiye Bankalar Birliği iş birliğiyle yayımladığımız 'Ayasofya Fotoğrafları' kitabı, bin 500 yıldır ayakta duran bir tarih, kültür ve sanat varlığını; mozaiklerinden İslami sanat unsurlarına, mimari bütünlüğünden manevi atmosferine bütün görkemiyle Ayasofya'yı, sanatçı gözünden kayıt altına almıştır. Ayasofya'ya bir sanat penceresi açarak bu zarif kareleri İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaktan; özel kutusu, özgün boyutu ve prestij baskısıyla 'Ayasofya Fotoğrafları' eserini bütün ilgililerin istifadesine sunmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ayasofya, Cumhurbaşkanımızın kararıyla özüne döndü"

Bakan Ersoy, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi, 86 yıllık müze dönemi sonrası 2020 yılında, Cumhurbaşkanımızın kararıyla işte bu öze, bu kimliğe geri dönmüştür. Bugün ise Ayasofya'yı aslî kimliğiyle ve bütün ihtişamıyla eksiksiz şekilde geleceğe taşımak için tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını Bakanlık olarak bizler gururla ve şevkle yürütmekteyiz. Herkes bilsin ki Fatih'in emaneti emin ellerdedir. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı noktalarken İstanbulluları sergimize davet ediyor, kitabımızın da amaçlarına en güzel şekilde hizmet etmesini diliyorum. Etkinliğimize gösterdiğiniz ilgi ve katılım için sizlere teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum." dedi.







