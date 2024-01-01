Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez ve taşra teşkilatlarına bin 500 personel alacaklarını açıkladı.
"Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var"
"Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var! Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda bin 500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun.
" ifadelerini kullandı.
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22 dakika önce