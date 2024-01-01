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Bakan Ersoy yeni yılın ilk müjdesini verdi: Bin 500 personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yılın ilk günü müjdeli haberini verdi. Bakan Ersoy, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:29 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:32 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez ve taşra teşkilatlarına bin 500 personel alacaklarını açıkladı.

"Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var! Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda bin 500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun.
" ifadelerini kullandı.
#Mehmet Nuri Ersoy
#Personel
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
22 dakika önce
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