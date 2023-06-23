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Kültür ve Turizm Bakanlığı: İlk beş ayda 15 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 2023 yılının ilk 5 ayında toplam 15 milyon 593 bin 489 ziyaretçiyi ağırladığını duyurdu. Ziyaretçilerin 14 milyon 34 bin 175’ini yabancılar, 1 milyon 559 bin 314’ünü ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

11:13 . 23/06/2023 Cuma
DHA
Beş ayda 15 milyon turist geldi

Beş ayda 15 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye 2023 yılının ilk 5 ayındaki turizm verilerini açıkladı.


Buna göre Türkiye ilk 5 ayda toplam 15 milyon 593 bin 489 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilerin 14 milyon 34 bin 175'ini yabancılar, 1 milyon 559 bin 314'ünü ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.


Ocak-Mayıs 2023 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 23,65 artış yaşandı.


İlk 5 ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 110,12 artış ile birinci, Almanya yüzde 20,75 artış ile ikinci, Bulgaristan ise yüzde 11,64 artışla üçüncü oldu. Bu ülkeleri İngiltere (Birleşik Krallık) ve İran izledi.





#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Türkiye
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