Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e-kitap uygulaması elektronik ortamda

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ekitabım" uygulaması hizmete açıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan uygulamayla binlerce elektronik kitaba ücretsiz ulaşılabilecek.

Uygulama marketlerden ulaşılabilen hizmetin açıklama kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan bu mobil uygulamayla okurlar, kamu yayıncıları ve özel yayınevleri tarafından yayımlanan binlerce e-kitaba ücretsiz olarak ulaşabilecek, kitapları mobil cihazlarına indirerek 15 gün boyunca okuyabilecek, kendi kitaplıklarını oluşturabilecek, masaüstü ya da mobil cihazlarında kaldıkları yerden okumaya devam edebilecek, notlar alabilecek ve beğendikleri kitapları sevdiklerine önerebilecekler..."

Uygulama https://apps.apple.com/tr/app/... bağlantısı üzerinden İOS cihazlarına indirilebiliyor.

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