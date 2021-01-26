Kumar baskınında yakalanan kişinin tepkisi: Sizin yaptığınız boşanmaya neden olur Bursa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 5 kişi, polisi görünce kaçmak istedi. Yakalanan 5 kişiden biri olan V.A., görüntü çeken basın mensuplarına “Sizin yaptığınız bir ailenin boşanmasına neden olur. Sanki ben cinayet işlemişim, haberlerde gördüğüm başıma geliyor” diyerek, tepki gösterdi. 5 kişiye toplam 15 bin 750 TL ceza uygulanırken, kahvehanede polis baskınına karşı 4 ayrı kamera sistemi bulunduğu belirlendi.

Haber Merkezi 26 Ocak 2021, 08:55 Son Güncelleme: 26 Ocak 2021, 09:16 DHA