Gündem Akıllanmak yok Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerinde yeniden kumar oynattı
ESKİŞEHİR

Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerine yeniden kumar baskını

Akıllanmak yok: Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerinde yeniden kumar oynattı

Eskişehir’de daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen ruhsatsız iş yerinde tekrar kumar oynayan 38 şahsa idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Mührü bozarak içerde kumar oynayan 38 şahsa sosyal mesafeye kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 TL, kumar oynamak suçundan ise bin 225 TL olmak üzere toplamda 166 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.
Mührü bozarak içerde kumar oynayan 38 şahsa sosyal mesafeye kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 TL, kumar oynamak suçundan ise bin 225 TL olmak üzere toplamda 166 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde polis ekipleri Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi’ndeki bir pasaj içerisinde bulunan ruhsatsız bir iş yerine baskın yaptı.

Daha önce tombala oynatıldığı için mühürlendiği tespit edilen iş yerinde 38 şahıs kumar masasında yakalandı. İş yerinde yapılan aramada; tombala makinesi, tombala kartları ve tombala topları ele geçirildi.

'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını
KORONAVİRÜS
'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını

Mührü bozarak içerde kumar oynayan 38 şahsa sosyal mesafeye kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 TL, kumar oynamak suçundan ise bin 225 TL olmak üzere toplamda 166 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar operasyonunda ilginç anlar: Biz sadece balık yiyorduk
GÜNDEM
Kumar operasyonunda ilginç anlar: Biz sadece balık yiyorduk

Öte yandan 54 yaşındaki iş yeri sahibi Muharrem D. hakkında, “kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek ve mühür fekki” suçlarından işlem yapıldı. Ruhsatsız iş yeri tekrar mühürlendi.

Kumar oynarken basıldılar çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar
OYNAT 00:54
Kumar oynarken basıldılar çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar
Zeytinburnu'nda kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın yapan polis kumar oynayan 16 kişiyi yakaladı. Polisin baskını sırasında bazı kişilerin çatı katına saklandığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.
Abone Ol Google News
Trafiği mahvetti

Trafiği mahvetti

​Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
İngiltere yolcuları ortalığı karıştırdı

İngiltere yolcuları ortalığı karıştırdı

​Sabiha Gökçen'de koronavirüs testi tartışması.
Sınıfında dünyanın en iyisi: Milli İHA Anka sahadaki başarısını taçlandırdı

​Pegasus kazasının raporu tamamlandı.

​İkinci el araca ilişkin dikkat çeken detay.

​Karne notu için sınavlar sömestr sonrası yapılacak.

​Gelecek yıl teslim edilecek.

17 kişi hakkında<br>gözaltı kararı

17 kişi hakkında
gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.