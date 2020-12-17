Kumarhaneye çevrilen eve baskın: 14 kişiye 30 bin 775 lira ceza kesildi Kumarhaneye çevrilen eve baskın: 14 kişiye 30 bin 775 lira ceza kesildi Karabük’ün Yenice ilçesinde bir eve yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye toplam 30 bin 775 lira para cezası kesildi. Bir kişi hakkında da ‘kumar oynamak için yer temin etmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.



Haber Merkezi 17 Aralık 2020, 20:58 Son Güncelleme: 17 Aralık 2020, 21:02 DHA