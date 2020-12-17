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Gündem Kumarhaneye çevrilen eve baskın 14 kişiye 30 bin 775 lira ceza kesildi
KARABÜK

Kumarhaneye çevrilen eve baskın: 14 kişiye 30 bin 775 lira ceza kesildi

Kumarhaneye çevrilen eve baskın: 14 kişiye 30 bin 775 lira ceza kesildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir eve yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye toplam 30 bin 775 lira para cezası kesildi. Bir kişi hakkında da ‘kumar oynamak için yer temin etmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Baskında ele geçirilen para ve iskambil kâğıtları.
Baskında ele geçirilen para ve iskambil kâğıtları.


Yenice ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, odalarda 3 masada 14 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

14 kişiye para cezası kesildi

Polis, iskambil kartlarına el koydu. 14 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 30 bin 775 lira idari para cezası kesti. Ayrıca, 14 kişi arasında bulunan E.K. hakkında ‘kumar oynamak için yer temin etmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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