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İSTANBUL

Kumburgaz'da otomobil durağa girdi: 1 ölü

Büyükçekmece Kumburgaz’da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Kumburgazda otomobil durağa girdi: 1 ölü
Kumburgaz'da otomobil durağa girdi.

Büyükçekmece Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

İki yaşındaki Muhammet'in mucize kurtuluşu: Esnaf havada yakaladı
FOTOĞRAF 20
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Olay, dün saat 16.30 sıralarında yaşandı. Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli 2 yaşındaki Muhammet Tareel, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan gövdesi dışarda bir şekilde sallanırken görüldü.
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Balkonda tutunmakta zorlandığı görülen çocuğun düşeceğini fark eden esnaf, panik halinde binanın önüne koştu.
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Kimi tişörtünü çıkardı kimi ise ellerini açarak çocuğu tutmak için hazırlandı.
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Balkon kenarındaki mermerlere tutunan çocuk kısa süre sonra düştü.
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Düşen çocuğu esnaf kurtardı.
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Hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Çocuk kontrollerin ardından evine geri getirildi.
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Çocuğun, kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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10 SANİYELİK BİR OLAYDI<br><br>Çocuğu kurtaranlardan Doğan Gümüştaş, \"Arkadaşlarımızla otururken yukarıdan çocuğun sarktığını gördük. Direkt gittik. 10 saniyelik bir şeydi.
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Çok şükür şu an çocuk iyi bir sıkıntısı yok. 15 dakika sonra çıkabildiler. Aileye seslendik. Çocuk sarkmış, aileden kimse yok.
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Sesleniyoruz, sesleniyoruz yoklar. O an benim elim ayağım titredi. Bez falan getirmeye çalıştık. Çocuğun dayanacak gücü yoktu, belliydi.
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Bacaklar dışarı şekilde sallanıyordu\" ifadelerini kullandı. Çocuğu kurtaran esnaftan Hikmet Mudabbil de, \"Burada oturuyordum. Baktım ki orada bir tane çocuk var. Bana bir şey olmaz ama orada çocuk vardı\" dedi.<br>
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AİLENİN HABERİ YOKTU; ZİLE BASTIK KİMSE ÇIKMADI<br>Olayı gören ve yardıma koşan esnaf Gürcan Gençer ise, \"Arkadaşlarla otururken yanda çalışan arkadaş, 'çocuk, çocuk' diye seslendi. Gördük ki çocuk ilk başta kolları üzerinde, ayakları arkaya doğruydu. Karşıya geçmemizle, elleri üzerine sarktı.
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O an panikle onlar yerini aldılar ben de içeriden aha rahat kurtarabilmek için bir çarşaf bulmak istedim. O anda düştü zaten, arkadaşlar kurtardı. Çok ani gelişti her şey. Allah'tan çocuk kurtuldu, kimse sakatlanmadı. Saniyeler içinde çok hızlı düşünmek gerekiyordu.
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Çocuğun düştüğünden ailenin haberi yoktu, zile bastık ama kimse çıkmadı. Sonradan Suriyeli vatandaşlar çıkınca kendi dillerinde konuşunca kapıyı açtılar. O zaman çocuğu teslim aldılar. Hastaneye daha sonra götürdüler\" diye konuştu.
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BALKON KAPISI AÇIKTI<br><br>Çocuğu kurtaranlara teşekkür eden aile dostu Sadettin Aytulum, \"Annesi vardı evde ama görmedi herhalde bulaşık yıkıyordu.
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Sallanırken görmüşler. Biz dükkandaydık, arkadaşlar aradılar. Hastaneye götürdük, bir sıkıntı yok dediler. Her yerine baktılar.
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Kaburgası kırık olabilir diye düşündük. Sıkıntı yok. Şu an iyi. Balkon kapısı muhtemelen açıktı\" dedi.
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İki yaşındaki Muhammet'in mucize kurtuluşu: Esnaf havada yakaladı
Zeytinburnu'nda 3'üncü kattaki evinin balkonundan sarkarken düşen 2 yaşındaki Muhammet Tareel'i çevre esnafı havada yakaladı. Küçük çocuğun yara almadan atlattığı olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



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