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ANKARA

Kur korumalı mevduat hesaplarında değişiklik

Kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Yeni kararla, vade sonunda tasarrufunu döviz olarak değerlendirenden vergi alınmayacak.

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Kur korumalı mevduat hesaplarında değişiklik
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Kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi

Yapılan değişiklikle kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

Normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.

  • Cumhurbaşkanı kararıyla, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse, binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek.

Konuya ilişkin Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkarılan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yabancı da ‘kur korumalı’da
EKONOMİ
Yabancı da ‘kur korumalı’da

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik
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Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yer alan karaa göre; Bankalarda 31 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan döviz ve altın hesapları da Türk Lirasına çevrilebilecek.<br>
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Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi. <br><br>
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:<br><br>\"MADDE 1- 29122021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 202116)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31122021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.”<br><br>
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“(6) Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon veveya masraf ödenebilir.”<br><br>
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MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.<br><br>
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“(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”<br><br>
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MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.<br><br>
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MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.\"<br><br>
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Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik
Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; 31 Aralık 2021 itibariyle bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk Lirasına çevrilebilecek. Sisteme dahil olan Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına da vade sonunda yenileme imkanı getirildi.


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