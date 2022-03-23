Kur korumalı mevduat hesaplarında değişiklik

“(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”<br><br>

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31122021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.”<br><br>

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:<br><br>\"MADDE 1- 29122021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 202116)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yer alan karaa göre; Bankalarda 31 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan döviz ve altın hesapları da Türk Lirasına çevrilebilecek.<br>

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; 31 Aralık 2021 itibariyle bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk Lirasına çevrilebilecek. Sisteme dahil olan Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına da vade sonunda yenileme imkanı getirildi.