Kurallara uymayanlar tek tek durduruldu: Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimler yapılmaya başlandı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu. Kimileri ise polis ekiplerini görmesi üzerine scooterdan indi.

KALDIRIMDA SÜRMENİN CEZASI 144 TL

Durdurulan kişilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile kaldırımda ilerlemekten 144 lira ceza kesildi.

Ceza kesilen bir kişi, "Kaldırımda scooter kullanmak yasakmış ama biz bilmiyorduk. Onun için cezai işlem uyguluyorlar. Ceza 140 küsürmüş" dedi.

VATANDAŞ SİTEM ETTİ

Denetimler sırasında polis ekiplerinin yanına gelen bir kadın ise, "Bir scooter torunuma çarptı. Cesaret edip şurada rahat yürüyemiyoruz. Hepsi kaldırımda gidiyor. Ayrıca kuryeler de kaldırımda gidiyor. Bir de bir şey söylediğiniz zaman hakaret alıyorsunuz" diye konuştu.

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TELEFONLA KONUŞAN SÜRÜCÜYE 314 TL CEZA



Öte yandan Fatih, Aksaray'da da denetim yapıldı. Aksaray Millet Caddesi'nde denetimde scooter kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücüye, 'diğer karayollarını kullananların hareketlerini zorlaştırıcı ve tehlike yaratacak' şekilde hareket ettiği için 314 lira para cezası kesildi.

Denetimler sırasında bazı elektrikli scooter kullanıcılarının denetim noktasına girmemek için kaçtığı görüldü.

"NEDEN KENDİ HAYATIMI DA RİSKE ATAYIM"

Ceza kesilen Mert Büyükyaka, "Patronum aradı. Onunla acil bir işim vardı. Kulaklığımla konuşuyordum. Rüzgar olduğu için telefonu yeni elime almıştım. Duracaktım zaten, neden kendi hayatımı da riske atayım" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 KİŞİ BİNDİLER, CEZA YEDİLER

Beşiktaş Kuruçeşme'de yapılan denetimde, scootere iki kişi binerek kuralları ihlal eden kişilere 314 lira para cezası kesildi.

Polis tarafından durdurularak ceza kesilen Muhammet Turgut, scootera iki kişi binmenin yasak olduğunu bilmediğini iddia ederek "Bizden habersiz ceza yazıyorlar. Böyle bir şey var mı? Ben haberlerde görmedim. Haberim yoktu, şimdi öğrendim" dedi.

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FOTOĞRAF 14 Hollandalı bir firma, elektrikli scooter kiralama yöntemine benzer bir çalışma mantığına sahip olan elektrikli mopedleri İstanbul'da kullanıma sundu. Sayıları 52 bini geçen scooter'lardan sonra mopedlerin de kaldırımı işgal etmeye başlamasıyla şikayetler arttı Düzensiz şekilde kaldırım kenarlarına ve direklere bağlanan scooter ve mopedler yaya geçişini zorlaştırıyor, yayalar araçların ya çevresinden dolaşmak ya da üzerinden atlamak zorunda kalıyor. Engelliler ve bebek arabalı kişilerde büyük güçlük yaşıyor. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bu araçlar için ayrı bir park alanı olması gerektiğini söylüyor. Bazı esnaf ise direklere astıkları \"Buraya scooter park etmek yasaktır\" yazıları ile duruma çözüm üretmeye çalışıyor. Kadıköy Moda Caddesi üzerinde kaldırıma bırakılan scooter'lara tepki gösteren Selim Özkök, \"Söylenecek çok şey var. Hakikaten çok çok ayıp. Bazen balyoz alıp kırasım geliyor yolda. Ne yaşlı, ne çocuk, puset. Hiçbir şeyi tanımıyorlar. Yanlamasına koyuyorlar, yaya geçemiyor. Gece karanlıkta takılıp düşenler, böyle bir rezillik olabilir mi ya? Kim para kazanıyorsa bundan kazanmasın ayıptır, günahtır. Biz mecbur muyuz Moda'nın daracık kaldırımlarında. Bakın şu rezilliği. Bunun gibi bazen 60 tane bağlanıyor buraya. Burada diklemesine koyuyorlar şu kaldırımı kapatıyorlar. Kimsenin umurunda değil\" diye konuştu. Ahmet Turhan ise düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi. Turhan,\" Şikayet edilmesi yanlış sonuçta herkes kullanıyor ama bunlar için özel bir yer yapılabilir.Doğru engelliyor ama kullanıyorum kısa yerlerde çok işime yarıyor. Bunlara da bir yer açılması lazım\" diye konuştu. Başka bir kişi ise, \" Rahatsız oluyorum. Bence onlar için özel bir park alanı olmalı. Çok sık görüyorum bu tür manzaraları, 3-4 taneyi bu şekilde ilk defa görüyorum. Sadece bir tanesi bile geçişlere engel olabiliyor düzgün bırakılmadığında\" dedi. İstanbul'da kaldırımlarda yeni işgal: Vatandalar isyan etti İstanbul'da scooter'ların ardından elektrikli moped tarzı araçlar da kullanıma sunuldu. Boyutları itibarıyla kullanıcısına yoğun trafikte avantaj sağlayan araçlar, kaldırıma park edildiğinde yayalara zorluk çıkarıyor. Vatandaşlar, gelişi güzel park edilen araçlar için düzenleme bekliyor. BiP'te paylaş

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