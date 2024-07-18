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Kur'an-ı Kerim yakan saygısız kıskıvrak paketlendi

Sosyal medyada yaptığı yayında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakan M.Ç adlı şahıs kıskıvrak yakalandı.

Lokman Özdemir
12:11 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:16 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kur'an-ı Kerim yakan saygısız yakalandı
Kur'an-ı Kerim yakan saygısız yakalandı

Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı.


Gözaltına alındı


Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlendi. Paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edildi. Şahıs, Adana Seyhan’da yakalanarak gözaltına alındı


Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan tahkikat başlatıldı.




#Kur'an-ı Kerim
#Sosyal medya
#savcılık
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