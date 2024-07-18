Kur'an-ı Kerim yakan saygısız kıskıvrak paketlendi

Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı.
Gözaltına alındı
Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlendi. Paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edildi. Şahıs, Adana Seyhan’da yakalanarak gözaltına alındı
Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan tahkikat başlatıldı.