Kur'an Kursu mezunlarını verdi: Kepez'de çocuklar ödüllerini Filistin'e bağışladı

Filistin ruhunu verebilmek için birbiriyle yarışan 4-14 yaş arası 136 çocuktan dereceye girenler para ve madalya ödülleri kazandı. Okuma yazma bilmeyen çocuklar için "Kudüs" konulu resim yarışması düzenlendi. Okuma yazma bilen çocuklarda ise yaşlarına göre Kudüs konulu kitaplardan okuma yarışması yapıldı. Şiirler okundu ve Filistin'e özgü Dabke dansı gösterisi yapıldı. Ödül kazanan çocuklardan bazıları, ödülünü Gazze'ye yardım olarak bağışlayacağını duyurdu.

"Kudüs Mukaddes Miras" adlı kitabı okuma yarışmasında ise 5. ve 6. Sınıf kategorilerinde Beyza Doğrul birincilik, Meyra Akça ikincilik, Asya Cebe üçüncülük ödülü kazandı. 7. ve 8. Sınıf kategorisindeyse Ayşe Münevver Aytekin birinci, İnas Muhammed ikinci, Berisu Bingöl üçüncü oldu. Ödüllerini ise Kepez Müftülüğü Şube Müdürleri Mustafa Polat ile Muhammet Necati Berberoğlu teslim etti.

"Kudüs Mukaddes Miras" adlı kitabı okuma yarışmasında ise 5. ve 6. Sınıf kategorilerinde Beyza Doğrul birincilik, Meyra Akça ikincilik, Asya Cebe üçüncülük ödülü kazandı. 7. ve 8. Sınıf kategorisindeyse Ayşe Münevver Aytekin birinci, İnas Muhammed ikinci, Berisu Bingöl üçüncü oldu. Ödüllerini ise Kepez Müftülüğü Şube Müdürleri Mustafa Polat ile Muhammet Necati Berberoğlu teslim etti.

"Kudüs Bizimdir" yarışmasına katılan 8 yaşındaki Hiranur Karapınar, yarışma vesilesiyle çok duygulandığını, birincilik ödülü kazandığı için de çok mutlu olduğunu belirterek, "Gazze'deki çocuklar bizim gibi yiyecek içecek bulamıyor. İsrail artık pes etmeli" dedi. 10 yaşındaki Elif Beyza Çamlıkaya, adil ve güzel bir yarışma olduğunu belirterek,"İsrail, Filistin'deki çocuklara yapmadıklarını bırakmadı. ateşkes olmasını ve artık Filistin'in özgür olmasını istiyorum" dedi. 8 yaşındaki Sündüz Karadeniz ve 9 yaşındaki Zeliha Irmak da, ödülünü Filistin'e bağışladığını söyledi. Gazze'deki çocuklarla ilgili üzüntülü olduğunu dile getirdi. 9 yaşındaki Hamit Uysal da, "Çok güzel bir yarışmaydı. İsrail Gazze'den gitmeli" dedi.