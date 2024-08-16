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Kur'an Kursu mezunlarını verdi: Kepez'de çocuklar ödüllerini Filistin'e bağışladı

Turgut Reis Yaz Kur'an Kursu'nun kapanış töreni ve Kudüs temalı yarışmanın ödül töreninde, dereceye giren çocuklara madalya ve para ödülleri takdim edildi. Yarışmaya katılan çocuklardan bazıları kazandıkları ödülleri Filistin'e bağışlamayı tercih etti.

15:55 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 15:56 - 16/08/2024 Cuma
AA
Turgut Reis Yaz Kur'an Kursu'nun kapanış töreni
Turgut Reis Yaz Kur'an Kursu'nun kapanış töreni

Antalya Kepez Müftülüğü'ne bağlı Turgut Reis Camii'nin yaz Kur'an Kursu mezuniyet töreni Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı.


Turgut Reis Kur'an Kursu mezuniyetinde
"Kudüs Bizimdir"
yarışması da gerçekleşti. Kur'an tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayan törene Antalya Müftü Yardımcısı Talat Özmet, Kepez Müftüsü Mehmet Ersöz ile çok sayıda aile katıldı.

Filistin ruhunu verebilmek için birbiriyle yarışan 4-14 yaş arası 136 çocuktan dereceye girenler para ve madalya ödülleri kazandı. Okuma yazma bilmeyen çocuklar için "Kudüs" konulu resim yarışması düzenlendi. Okuma yazma bilen çocuklarda ise yaşlarına göre Kudüs konulu kitaplardan okuma yarışması yapıldı. Şiirler okundu ve Filistin'e özgü Dabke dansı gösterisi yapıldı. Ödül kazanan çocuklardan bazıları, ödülünü Gazze'ye yardım olarak bağışlayacağını duyurdu.


"Kardeş Şehirler: Kudüs"
adlı kitabı okuma yarışmasında Azra Şahin birincilik, Hiranur Karapınar ikincilik, Sündüz Karadeniz üçüncülük ödülü kazandı. Ödüllerini Antalya Müftü Yardımcısı Talat Özmet'ten teslim aldılar. "Bir Rüyanın İçinden Kudüs" adlı kitabı okuma yarışmasında Hamit Uysal birincilik, Elif Beyza Çamlıkaya ikincilik, Zeliha Irmak ise üçüncülük ödülü kazandı. Ödüllerini Kepez Müftüsü Mehmet Ersöz takdim etti.


  • "Kudüs Mukaddes Miras" adlı kitabı okuma yarışmasında ise 5. ve 6. Sınıf kategorilerinde Beyza Doğrul birincilik, Meyra Akça ikincilik, Asya Cebe üçüncülük ödülü kazandı. 7. ve 8. Sınıf kategorisindeyse Ayşe Münevver Aytekin birinci, İnas Muhammed ikinci, Berisu Bingöl üçüncü oldu. Ödüllerini ise Kepez Müftülüğü Şube Müdürleri Mustafa Polat ile Muhammet Necati Berberoğlu teslim etti.

Ödüllerini Filistin'e bağışladılar


"Kudüs Bizimdir" yarışmasına katılan 8 yaşındaki Hiranur Karapınar, yarışma vesilesiyle çok duygulandığını, birincilik ödülü kazandığı için de çok mutlu olduğunu belirterek, "Gazze'deki çocuklar bizim gibi yiyecek içecek bulamıyor. İsrail artık pes etmeli" dedi. 10 yaşındaki Elif Beyza Çamlıkaya, adil ve güzel bir yarışma olduğunu belirterek,"İsrail, Filistin'deki çocuklara yapmadıklarını bırakmadı. ateşkes olmasını ve artık Filistin'in özgür olmasını istiyorum" dedi. 8 yaşındaki Sündüz Karadeniz ve 9 yaşındaki Zeliha Irmak da, ödülünü Filistin'e bağışladığını söyledi. Gazze'deki çocuklarla ilgili üzüntülü olduğunu dile getirdi. 9 yaşındaki Hamit Uysal da, "Çok güzel bir yarışmaydı. İsrail Gazze'den gitmeli" dedi.



Yaz tatillerinde Müftülük bünyesinde gerçekleşen Kur'an kurslarında, Kur'an okuma derslerinin yanı sıra akıl ve zeka oyunları, kurabiye yapımı, ebru sanatı, boncuk ile bileklik yapımı, tiyatro gibi eğitimler, eğlenceli etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Çocuklara boykotlu ürünlerin anlatıldığı, sağlıklı ürünlerin tüketilmesi gerektiği şeklinde seminerler de veriliyor.





#Antalya
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#Kur'an kursu
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