İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişi hayatını kaybetti

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Brentford'u yenen Fulham Premier Lig'de (ÖZET)

İngiltere Championship play-off final maçında Halil Dervişoğlu'nun formasını giydiği Brentford'u 2-1 mağlup eden Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu. Fulham, bu skorla birlikte 1 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig'e geri döndü. Brentford Fulham maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.