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Gündem İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişi hayatını kaybetti
ANKARA

Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu açıklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Temmuzda terör örgütlerine ağır darbe

Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı.

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