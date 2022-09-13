Gündem Kürdistan çıkışıyla gündeme gelen CHPli Nevaf Bilekin HDPye oy verdiği ortaya çıktı
POLİTİKA

'Kürdistan' çıkışıyla gündeme gelen CHP'li Nevaf Bilek'in HDP'ye oy verdiği ortaya çıktı

"Diyarbakır Kürdistan'ın önemli bir şehridir" açıklamasıyla tepki çeken CHP'li Nevaf Bilek'in 2015 seçimlerinde CHP adına görevli olduğu ve kendisinin de oy kullandığı sandıktan CHP'ye oy çıkmadığı, tüm oyların HDP'ye gittiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
Kürdistan çıkışıyla gündeme gelen CHPli Nevaf Bilekin HDPye oy verdiği ortaya çıktı
Nevaf Bilek

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifak kuran CHP'de, 'bakanlık' vaadinin ardından yeni bir skandal daha patladı.

Altılı masada Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri de eklenmiş, Millet İttifakı'nda çatlak sesler yükselmeye başlamıştı.

CHP'de yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

"Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehri"

CHP'nin Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır'da partisinin il kongresinde yaptığı Kürtçe açıklamada Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' ifadelerini kullandı. Bilek "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır” dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehridir
GÜNDEM
CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehridir

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek’in açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz” şeklindeki sözleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

BİLEK'İN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN CHP ÇIKMADI

CHP'l Nevaf Bilek'in, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çimencik köyünde CHP adına görevli olduğu ve kendisinin de oy kullandığı sandıktan CHP'ye hiç oy çıkmadığı öğrenildi.

Sandıktan çıkan 47 oyun da HDP'ye verildiği görüldü.

Bilek'in ise CHP'yi temsil etmesine rağmen HDP'ye oy vermesi sosyal medyada tepki gördü.

CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek hakkında ‘Terör örgütü propagandası’ soruşturması başlatıldı
GÜNDEM
CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek hakkında ‘Terör örgütü propagandası’ soruşturması başlatıldı

Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' diyen CHP'li Bilek'e partisinden tepki gelmedi
GÜNDEM
Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' diyen CHP'li Bilek'e partisinden tepki gelmedi

CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek Diyarbakır'ı 'Kürdistan’ın bir şehri' ilan etti
OYNAT 00:26
CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek Diyarbakır'ı 'Kürdistan’ın bir şehri' ilan etti
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye bakanlık vaat eden CHP yeni bir skandala imza attı. Diyarbakır'da partisinin il kongresinde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' ifadesini kullandı.


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