Kürt vatandaştan PKK'ya: Bu vatanı bölemeyeceksiniz Batman'da yola döşedikleri EYP'yi askeri zırhlı araç geçerken patlatan terör örgütü PKK'ya Kürt vatandaşlardan da büyük tepki yağdı. Muşlu Maşallah Önel, “Ben dünyada tek bir ülke tanırım, tek bir vatan tanırım, tek bir toprak tanırım o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Dış güçler ne yaparsa yapsın, bu hainler ne yaparsa yapsın, bu vatanı bölemeyeceksiniz. Bu vatan çapulcularla kurulmuş bir vatan değildir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Haber Merkezi 05 Ekim 2018, 09:30 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, 12:20 IHA