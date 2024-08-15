Kurtulmuş TBMM’de Filistin Konulu Olağanüstü Oturumu yönetti: Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap edeceği “Filistin Konulu Olağanüstü Oturum”a katılmak üzere TBMM'ye geldi.





Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Meclis Başkanvekilleri ile birlikte Meclis Genel Kurulu’na geçti.

















TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 'ın TBMM'de Genel Kurul'a hitap edeceği olağanüstü oturumu yönetti.





İşte Kurtulmuş'un açıklamaları;





TBMM'de 4 kez bu konuda kararlılık ortaya konuldu. Filistin'de yaşanan katliamlar nefretle lanetlenmiştir. TBMM mensuplarına yürekten şükranlarımı sunuyorum.





"Büyük mücahitleri saygıyla anıyorum"





Filistin topraklarında her türlü zulme uğrayan, hayattan koparılan ama mücadeleden vazgeçmeyen direnen bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum.





"Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz"





Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz. Türkiye, işlenen soykırıma kayıtsız kalmamıştır. Tüm Gazze şehitlerini rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şehitler ölümsüzdür, onların ruhaniyetlerinin aramızda olduğunu biliriz.





Gazze şehitlerinin hepsini saygıyla yad ediyoruz. İsmail Haniye Filistin'in tarihine seçilmiş ilk başbakan olarak geçti.









"Şehitler ölümsüzdür"





Şehitler ölümsüzdür. Haniye'nin şehadetinden sonra Doha'da yapılan cenaze törenine Türkiye en üst düzeyde katılan ülke oldu.





Uluslararası Adalet Divanı'nın açmış olduğu bu davayla birlikte inanıyoruz ki, Filistin ve İsrail için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Netanyahu ve çetesinin iyi günleridir. Önümüzdeki dönemlerde Netanyahu ve çetesinin, Uluslararası Mahkemelerde hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır.





"İsrail için güzel günler geride kaldı"





Artık İsrail için güzel günler geride kaldı. Dünyanın birçok yerinde Gazze'nin masum insanlarının yanında olan milyarca insan Filistin halkının yanındadır. Filistin'in davası mutlaka başarıya kavuşacaktır.





Filistin meselesi bizim için milli bir davadır. Bu mirasa hayatımızın sonuna kadar sahip çıkacağız. Filistin davasının başarıya ulaştığını inşallah göreceğiz.





Bugün buradaki bu toplantımız tarihi bir oturumdur.







