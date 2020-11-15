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Gündem Kuru kafa ve kar tanesi baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı
İSTANBUL

Kuru kafa ve kar tanesi baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı

Zeytinburnu’nda yaklaşık bir milyon TL piyasa değeri olan kuru kafa ve kar tanesi baskılı 25 bin adet uyuşturucu hap piyasaya sürülmeden yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan Halil P. adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Zeytinburnu'nda piyasa değeri bir milyonu aşan uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zeytinburnu'nda piyasa değeri bir milyonu aşan uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Veya Ticareti” konusu ile ilgili Zeytinburnu ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 24 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KURU KAFA VE KAR TANESİ BASKILI HAPLAR

  • Zeytinburnu Güvenlik Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Çırpıcı Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu hap ve çok sayıda silah parçası olduğu tespit edildi. Bina içinde kontrollerini gerçekleştiren ekipler 10 bin 100 adet “Kuru kafa” baskılı ve 14 bin 800 adet kar tanesi şeklinde uyuşturucu hap ele geçirdi.

İHA
Kuru kafa ve kar tanesi baskılı 25 bin adet uyuşturucu hap piyasaya sürülmeden yakalandı.

Operasyonun yapıldığı adreste şişe içerisine konulmuş vaziyette uyuşturucu madde yapımında kullanılan asit bulundu.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Bina içerisinde bulunan Emrah A. isimli şahıs ekiplerce gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. Operasyonu derinleştiren ekipler Halil P. ve beraberindeki taksi sürücüsü Hayri B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

İHA
Çırpıcı Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu hap ve çok sayıda silah parçası olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Emrah A. ve Hayri B. isimli kişiler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

  • Halil P. isimli kişi ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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