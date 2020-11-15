Kuru kafa ve kar tanesi baskılı uyuşturucu haplarla ölüm saçmaya hazırlanan zanlılar yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Veya Ticareti” konusu ile ilgili Zeytinburnu ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 24 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KURU KAFA VE KAR TANESİ BASKILI HAPLAR

Zeytinburnu Güvenlik Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Çırpıcı Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu hap ve çok sayıda silah parçası olduğu tespit edildi. Bina içinde kontrollerini gerçekleştiren ekipler 10 bin 100 adet “Kuru kafa” baskılı ve 14 bin 800 adet kar tanesi şeklinde uyuşturucu hap ele geçirdi.

İHA Kuru kafa ve kar tanesi baskılı 25 bin adet uyuşturucu hap piyasaya sürülmeden yakalandı.

Operasyonun yapıldığı adreste şişe içerisine konulmuş vaziyette uyuşturucu madde yapımında kullanılan asit bulundu.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Bina içerisinde bulunan Emrah A. isimli şahıs ekiplerce gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. Operasyonu derinleştiren ekipler Halil P. ve beraberindeki taksi sürücüsü Hayri B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

İHA Çırpıcı Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu hap ve çok sayıda silah parçası olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Emrah A. ve Hayri B. isimli kişiler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Halil P. isimli kişi ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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