Gündem Küstah sözler sarf eden HDPli vekile soruşturma
ANKARA

Küstah sözler sarf eden HDP'li vekile soruşturma

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. HDP'li Güven dün küstah bir açıklamaya imza atarak, "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” demişti.

Haber Merkezi DHA
Leyla Güven
Leyla Güven

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında son günlerden yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

Küstah açıklamalar

  • Hakkındaki terör davaların nedeniyle tutuklu olduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018'de açıklık grevine başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019'da tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, dün "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” açıklamasında bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da bu ve son günlerde yaptığı diğer açıklamalar nedeniyle Güven hakkında soruşturma başlattı. Güven hakkında fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilecek.

HDP’li vekil ve troller Diyarbakırlı annelerle dalga geçme kampanyası başlattı
GÜNDEM
HDP’li vekil ve troller Diyarbakırlı annelerle dalga geçme kampanyası başlattı
HDPlivekile soruşturma

HDP'li
vekile soruşturma

Leyla Güven, ​'Gerillaya katılım, çatışma ve savaş olacak' demişti.
Gazişehir-Beşiktaş

Gazişehir-Beşiktaş

Beşiktaş, deplasmanda Gazişehir'e konuk oluyor.
Keşmir açıkhava hapishanesi

Keşmir açık
hava hapishanesi

Cammu Keşmir'de hayat hala normale dönmedi.
Suud'da petrol akışı durdu

Suud'da petrol akışı durdu

​Husilerin saldırısı nedeniyle üretimde çarklar durdu.
Ladin'in<br>oğlu öldürüldü

Ladin'in
oğlu öldürüldü

Trump, Hamza bin Ladin'in operasyon sonucu öldürüldüğünü doğruladı.
KOBİ'lere tarihi çağrı

KOBİ'lere tarihi çağrı

​300 bin liralık desteğin yüzde 70'i geri ödemesiz olacak.
Çankırı üç kez sallandı

Çankırı üç kez sallandı

Ankara ve çevre illerde de hissedildi.
83 yaşındaki<br>Hurinaz ana da nöbette

83 yaşındaki
Hurinaz ana da nöbette

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Çenesinde kırık var

Çenesinde kırık var

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, ameliyat edildi.
Hakkari'den <br>Diyarbakır'daki annelere destek

Hakkari'den
Diyarbakır'daki annelere destek

Türk bayraklarıyla yürüyen Hakkarililer terörü lanetledi.
Hepsini<br>tek tek vurdu

Hepsini
tek tek vurdu

Drone tehdidini Atom durduracak.
Dinleyince<br>kanımız dondu

Dinleyince
kanımız dondu

Bebeğe şiddeti arabadaki ses cihazı ortaya çıkardı.
Çin İHA'sı uçamadı<br>biz rekor kırdık

Çin İHA'sı uçamadı
biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Türkiye tatili <br>dönüşü sorguya alındı

Türkiye tatili
dönüşü sorguya alındı

​ABD'li Müslüman belediye başkanı: 'Bu hakarettir'.
Bombalı paketi açan<br>rektörün eli koptu

Bombalı paketi açan
rektörün eli koptu

​Olay, Ukrayna'nın Ternopil şehrinde meydana geldi.
Korkutan yangın

Korkutan yangın

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri binadan çıkardı.
Sıra Fırat'ın<br>doğusuna geldi

Sıra Fırat'ın
doğusuna geldi

Bahçeli'den Bayburt'ta önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.