Gündem Kütahyada görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi altında
KÜTAHYA

Kütahya'da görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi altında - Kütahya haberleri

Kütahya'da görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi altında

Kütahya'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar, bir doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi AA
Kütahyada görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi altında - Kütahya haberleri
Alaca sansar

Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken Alperen Akdemir, Altıntaş ilçesi kırsalında alaca sansarı fotoğrafladı.

Fotoğrafları inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü yetkilileri, nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansarın koruma altında olduğunu belirtti.

AA

Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi
HAYAT
Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi

Akdemir, doğayı ve yaban hayatını çok sevdiği için boş zamanının büyük kısmını yaban hayatını görüntülemekle geçirdiğini söyledi.

AA

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Eskişehir’de ilk defa görüntülendi: Fotoğraflarla kayıt altına alındı


Çekim yaptığı ilçedeki arazide alaca sansarı görünce çok heyecanlandığını anlatan Akdemir, "Çünkü bu türün neslinin tükenme tehlikesi olduğunu biliyorum. Onu canlı görebildiğim için kendimi şanslı hissettim. Bu ve buna benzer hayvan türlerinin daha çok görülebilmesi için yaban hayatının korunması gerekiyor" diye konuştu.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya: Aksaray’da görüntülendi
FOTOĞRAF 5
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Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması, geliştirilmesi ve türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için Ortaköy İlçesi Gökkaya köyü kırsalında arazi çalışması yaptı. Yapılan çalışmada nesli tükenmekte olan alaca sansarı görüldü.
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Alaca sansar, Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birliği'nin (IUCN) de yiyecek kaynaklarının azalması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırılmasında kırmızı listede yer alıyor.
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Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya: Aksaray’da görüntülendi
Aksaray'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Gökkaya köyünde yaptıkları arazi çalışması sırasında, nesli tükenmekte olan alaca sansarı görüntüledi.

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