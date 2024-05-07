Kuveyt Emiri Es-Sabah 7 yıl sonra Türkiye'de: Erdoğan resmi törenle karşıladı! Arap dünyası dışındaki ilk yurt dışı resmi ziyareti

16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Arap dünyası dışındaki ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye Emir düzeyinde yapılan ilk ziyaret...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah'ı Esenboğa Havalimanı’nda resmi törenle karşıladı.

Külliye'de bir tören daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı resmi törenle karşıladı.

Es-Sabah'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Sabah'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve es-Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Kuveyt Emiri es-Sabah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve es-Sabah, merdivenlerde Türkiye ve Kuveyt bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve es-Sabah, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.





Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların İmza Töreni'nin ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 60. yılında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret, mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi açısından önem arz ediyor.





Yetkililerden alınan bilgiye göre, 16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.





Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenecek ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri köklü tarihi bağlara dayanıyor.

Ticaret, savunma sanayisi, turizm ve yatırım konularında çok boyutlu işbirliği mekanizmalarına sahip iki ülke arasında bölgesel meselelerde barış ve istikrarın korunmasına yönelik görüş ve vizyon birliği bulunuyor.

Türk ve Kuveytli yetkililer, bölgede ve dünyada yaşanan gelişmelerin iki ülke için daha sık ve düzenli diyaloğu zorunlu kılmasıyla yakın diyalog ve işbirliğini artırıyor.

Gündem Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Sabah'ın iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirme iradesi, ilişkileri farklı kulvarlarda derinleştirme arayışlarını destekliyor.

Kuveyt Emiri Sabah'ın ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de istişare edilecek.

İki ülkenin ortak pozisyona sahip bulunduğu İsrail-Filistin meselesi, bölgesel anlamda ele alınacak en önemli konu olarak görülüyor.

İkili gündemde ise ticaret, savunma sanayisi, turizm ve yatırım gibi konuların olduğu önemli başlıklar bulunuyor.

İmzalar atılacak

Kuveyt'le ekonomi, ticaret, inşaat, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayisi gibi alanlarda mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda taraflar arasında yeni anlaşmalar imzalanacak.

Türkiye'nin inşaat sektöründe Kuveyt'te üstlendiği projelerin değeri 9,2 milyar dolar...

Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) Emir Sabah'ın ziyaretine ilişkin haberinde de Türkiye ile ilişkilerin geçmişine dair 1983'te ekonomi, sanayi ve teknik alanlarında, 1988'de de yatırım teşviki anlaşmasının imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde Türk-Kuveyt Ortak İşbirliği Komitesinin ilk toplantısının Ekim 2013'te düzenlendiği ve çeşitli alanlarda 62 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Kuveyt ile Türkiye'nin ticaret hacmi 2023'te yaklaşık 700 milyon dolara ulaşırken sektörel çeşitlendirme ve yeni işbirliği mekanizmalarıyla karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması hedefleniyor.

KUNA'ya göre Türkiye'de Kuveyt'e ait 400'den fazla şirket, Kuveyt'te de 50 civarında Türk şirketi faaliyet yürütüyor.

Kuveyt'teki Türk şirketleri, çoğunlukla inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor, bu firmalar Kuveyt'in yeni uluslararası havalimanı da dahil 50 proje çalışması yaptı. Bugüne kadar Türkiye'nin inşaat sektöründe Kuveyt'te üstlendiği projelerin değeri 9,2 milyar dolara, Kuveyt'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının değeri de 2 milyar dolara ulaştı.

Kuveyt yönetiminin 2035 vizyonu çerçevesinde yeni yatırımlar ve projeleri hayata geçirip petrol gelirine bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda girdiği dönüşüm sürecine Türk firmalarının daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye, bir taraftan da Kuveyt vatandaşlarının turizm, tedavi ve emlak yatırımlarında en fazla tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Kuveyt, nüfusuna oranla Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke konumunda ve Kuveyt vatandaşları Türkiye'de emlak satın alan yabancılar sıralamasında ilk 10'da yer alıyor.

Türkiye, 2023'te yaklaşık 400 bin Kuveytli turiste ev sahipliği yaparken Türk vatandaşlarının da Kuveyt'i turizm destinasyonu olarak görmesi hedefleniyor.











