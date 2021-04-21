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Gündem Kuyumcudan hakkını helal et diyerek bilezikleri çalmıştı yakalandı
KONYA

Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezikleri çalmıştı yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde girdiği kuyumcuda fotoğrafını çekip annesine atacağını söylediği 3 bileziği, iş yeri sahibine “Hakkını helal et” diyerek alıp kaçan Arif A. yakalandı. Arif A.'nın üzerinde ele geçirilen 2 bilezik sahibine teslim edilirken, diğerini ise satıp, parasını harcadığı tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Kuyumcudan hakkını helal et diyerek bilezikleri çalmıştı yakalandı
Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezikleri çalmıştı yakalandı.

Olay, 14 Nisan'da Rasim Erel Caddesi'nde meydana geldi. Ziya D.'ye ait kuyumcuya giren, yüzünün büyük bölümü boyunlukla kapalı kişi, kardeşinin nişanlı olduğunu ve bileziklere bakmak istediğini söyledi. 3 bilezik seçen bu kişi, fotoğraf çekip, annesine göndereceğini söyleyerek bilezikleri aldı, ardından da Ziya D.'ye, "Hakkını helal et" diyerek kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Ziya D.'nin ihbarı üzerineadrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelinin Arif A. olduğunu belirledi.

Arif A. düzenlenen ooperasyonla gözaltına alındı. Arif A.'nın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 2 bilezik, sahibine teslim edilirken, diğerini ise satıp parasını harcadığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Arif A., bugün adliyeye sevk edildi.

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