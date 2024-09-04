Kuzey Irak'a hava harekatı: 20 hedef yerle bir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla özel video klip hazırlandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kara, hava ve deniz unsurlarının bulunduğu görüntüler yer aldı. TSK'nin son dönemde özellikle Pençe Harekatı Bölgesi'nde gerçekleştirdiği, "öngörülemez, alışılmadık ve süratli" operasyonlara işaret edilen klipte, operasyonlardan, tatbikat ve eğitimlerden görüntüler kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dost ve müttefik ülkelerde icra ettiği faaliyetlere ilişkin görüntülerin de yer aldığı klip, "etkin, caydırıcı, saygın" notuyla tamamlandı.