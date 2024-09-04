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Kuzey Irak'a hava harekatı: 20 hedef yerle bir

Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef vuruldu.

Seren Som
11:45 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:08 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı harekatın görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı harekatın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile vurulan 20 hedefin görüntülerini paylaştı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekâtı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef işte böyle vuruldu. Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarını kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.





#Irak
#PKK
#Metina
#Zap
#Hakurk
#Kandil
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