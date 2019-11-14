Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/mJ5VOf8yYW
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/mJ5VOf8yYW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Kasım 2019