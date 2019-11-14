Gündem Kuzey Iraka hava harekatı 6 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

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