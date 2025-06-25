Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi, AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç'ı kabul etti

Meclis Başkanı Gashi, meclis binasında yapılan görüşmede, mart ayında Koçani'deki gece kulübünde meydana gelen yangında yaralananların Türkiye'deki tedavileri için teşekkür etti.

Gashi ayrıca her iki mecliste aynı alanları kapsayan çalışma organları arasındaki iletişimin yoğunlaştırılmasının mümkün olduğuna işaret ederek parlamentolar arası işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç da son aylarda üst düzey ikili görüşmelerin ciddi şekilde yoğunlaştığını, bunun da ilişkilerin daha da ilerlemesine katkı sağladığını vurguladı.

Ekonomik ilişkilere de değinen Kılıç, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ticari hacminin 1 milyar doları aştığını, bu alanda yeni bir hedef belirlendiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca, ülkedeki Türk toplumunun rolü, Türk yatırımları, eğitim, sağlık, turizm gibi birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.