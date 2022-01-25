Gündem Kuzey Marmara Otoyolu 17 saat sonra tek yönlü trafiğe açıldı
İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu 17 saat sonra tek yönlü trafiğe açıldı

Kar yağışı ve zincirleme kazan nedeniyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu, yaklaşık 17 saat sonra tek yönlü trafiğe açıldı. Yolda yapılan kar küreme çalışmalarının ardından jandarma ekipleri Çatalca istikametine tek şerit halinde geçişlere izin verdi

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Marmara Otoyolu 17 saat sonra tek yönlü trafiğe açıldı
Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yol yaklaşık 17 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde dün öğle saatlerinde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı.

Etkisini arttıran ve gece boyunca devam eden kar yağışı, bölgeye çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden olmuştu.

İHA

Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yol yaklaşık 17 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yolda yapılan kar küreme çalışmalarının ardından
jandarma ekipleri Çatalca istikametine tek şerit halinde geçişlere izin verdi. Bölgede mahsur kalan İHA ekibi de kurtarıldı.

İHA

Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde ise araç kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve yolun önümüzdeki saatlerde trafiğe açılacağı öğrenildi.

Türk Kızılay'ı İstanbul'da mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
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Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla kapanan yollarda şubeler, gönüllüler ve afet uzmanlarıyla mağdurların acil ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.
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İstanbul'un Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca, Selimpaşa bölgelerinde görev yapan Kızılay afet uzmanlarının, yolların açılmasını bekleyenlere çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya ulaştırıldığı bilgisi verilen açıklamada, ekiplerin aynı zamanda yolda kalanların araçlarına zincir takılmasında da yardımcı olduğu kaydedildi.
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Açıklamada, kriz masasında anlık durum takibi yapan ve kar yağışı olabilecek şehirlerde de hazırlıklarını tamamlayan Türk Kızılay ekiplerinin teyakkuz halinde yardım çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.
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Türk Kızılay, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
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Türk Kızılay, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
Title
Türk Kızılay, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
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Türk Kızılay, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
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Türk Kızılay, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
Türk Kızılay'ı İstanbul'da mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışından etkilenenlere gıda ve yardım malzemeleriyle destek oldu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı: Vatandaş saatlerdir yollarda mahsur
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı: Vatandaş saatlerdir yollarda mahsur
İstanbul'da kar yağışı sonrası yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle trafikte yoğunluk yüzde 90'ı buldu. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikten dolayı yolda kalan vatandaşların esareti saatlerdir sürüyor.


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