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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: İki kişi öldü bir kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

23:19 . 15/10/2023 Pazar
AA
Öte yandan ailenin Samsun'da akrabalarının cenaze törenine katıldığı, Tekirdağ'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Öte yandan ailenin Samsun'da akrabalarının cenaze törenine katıldığı, Tekirdağ'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Otoyolun Körfez geçişi Yağcılar mevkisinde seyreden Zekeriya B. idaresindeki 34 J 3507 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 BCE 13 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan 34 J 3507 plakalı otomobil, yol kenarındaki toprak alana çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Fatma B'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Zekeriya B. ile araçtaki Çetin B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çetin B, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zekeriya B'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


#Kocaeli
#Kuzey Marmara Otoyolu
#kaza
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