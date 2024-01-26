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Lahey'den çıkan yargılama kararı katil İsrail'i durdurmaya yetecek mi?

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın "Gazze'de soykırım davası" başvurusunu kabul etti. Mahkeme, terör devleti İsrail'in dosyanın reddi talebini reddederek 15'e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verdi. Ancak ateşkes çağrısı yapmayan mahkeme, İsrail'den ölümleri durdurmasını talep etti. Uzmanlar mahkemeden 'ateşkes' kararının çıkmamasına dikkat çekerek bu durumun İsrail'in katliamlarını durdurmayacağını, yavaşlatacağını belirtiyor.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:45 - 26/01/2024 الجمعة
Güncelleme: 17:08 - 26/01/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in dosyanın reddi talebini reddederek İsrail'e soykırım davasının esastan görülmesine hükmetti.
Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in dosyanın reddi talebini reddederek İsrail'e soykırım davasının esastan görülmesine hükmetti.
Katil İsrail'in
Gazze
Şeridi'ne yönelik saldırıları 112 gündür devam ederken, can kaybı 26 bine yükseldi.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı.


Divan, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti ve İsrail soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi.
Uluslararası Adalet Divanı
, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nde yasaklanan fiillerin işlenmemesi için gerekli önlemleri alması gerektiğine hükmetti.

Adalet Divanı, aynı zamanda İsrail'e, ordu güçlerinin soykırım suçu işlememesini sağlama, insani durumu acilen düzeltme ve yardımların Gazze'ye ulaştırılması için girişimde bulunma talimatı da verdi.


Karar ne anlama geliyor?


Uluslararası Adalet Divanı'ndan çıkan ihtiyadi tedbir kararı İsrail'in yargılanması ve davanın esasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.


Davanın esası 1 yıl süreceği belirtilirken mahkemenin soykırımın esasına daha sonra gireceği için bu duruşmada soykırımla ilgili kanaatin durumuna baktığına dikkat çekiliyor.





Ateşkes ilan edilmedi


Adalet Divanı, aynı zamanda İsrail'e, ordu güçlerinin soykırım suçu işlememesini garanti etme, insani durumu hemen düzeltme ve yardımların Gazze'ye girişini organize etme talimatı da verdi ancak ateşkes ile ilgili her hangi bir bildirimde bulunmadı.


Uzmanlar ateşkes kararının çıkmamasının İsrail'in katliamlarını durmayacağına vurgu yapıyor.


Avukat Cihad Gökdemir konuyla ilgili X hesabından yaptığı analizde de ateşkes kararının çıkmamasına dikkat çekti.


Gökdemir şunları yazdı;

ICJ; “İsrail’in Gazze’de Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesine” hükmetti ancak bir ATEŞKES veya YAPTIRIM içermiyor bu madde maalesef.

Yani “ey İsrail, askeri operasyonlarını öyle yap ki, 2. maddedeki ihlallerin oluşturmamasını sağla”


Güney Afrika: İhtiyadi tedbirlerin uygulanması için ateşkes şart


Güney Afrika cephesi de karar sonrası ihtiyadi tedbirlerin uygulanması için ateşkesin gerektiğine dikkat çekti.


Öte yandan ateşkes kararının verilmemesi İsrail cephesinde sevinçle karşılandı.



#Lahey
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