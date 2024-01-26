Lahey'den çıkan yargılama kararı katil İsrail'i durdurmaya yetecek mi?

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 112 gündür devam ederken, can kaybı 26 bine yükseldi.





Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı.





Divan, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti ve İsrail soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi. Uluslararası Adalet Divanı , İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nde yasaklanan fiillerin işlenmemesi için gerekli önlemleri alması gerektiğine hükmetti.





Adalet Divanı, aynı zamanda İsrail'e, ordu güçlerinin soykırım suçu işlememesini sağlama, insani durumu acilen düzeltme ve yardımların Gazze'ye ulaştırılması için girişimde bulunma talimatı da verdi.





Karar ne anlama geliyor?





Uluslararası Adalet Divanı'ndan çıkan ihtiyadi tedbir kararı İsrail'in yargılanması ve davanın esasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.





Davanın esası 1 yıl süreceği belirtilirken mahkemenin soykırımın esasına daha sonra gireceği için bu duruşmada soykırımla ilgili kanaatin durumuna baktığına dikkat çekiliyor.

















Ateşkes ilan edilmedi





Adalet Divanı, aynı zamanda İsrail'e, ordu güçlerinin soykırım suçu işlememesini garanti etme, insani durumu hemen düzeltme ve yardımların Gazze'ye girişini organize etme talimatı da verdi ancak ateşkes ile ilgili her hangi bir bildirimde bulunmadı.





Uzmanlar ateşkes kararının çıkmamasının İsrail'in katliamlarını durmayacağına vurgu yapıyor.





Avukat Cihad Gökdemir konuyla ilgili X hesabından yaptığı analizde de ateşkes kararının çıkmamasına dikkat çekti.





Gökdemir şunları yazdı;





ICJ; “İsrail’in Gazze’de Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesine” hükmetti ancak bir ATEŞKES veya YAPTIRIM içermiyor bu madde maalesef.





Yani “ey İsrail, askeri operasyonlarını öyle yap ki, 2. maddedeki ihlallerin oluşturmamasını sağla”





ICJ; “İsrail’in Gazze’de Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesine” hükmetti ancak bir ATEŞKES veya YAPTIRIM içermiyor bu madde maalesef.



Yani “ey İsrail, askeri operasyonlarını öyle yap ki, 2. maddedeki ihlallerin oluşturmamasını sağla” pic.twitter.com/Jz9eaFUIGp — Cihad GÖKDEMİR (@JihatG) January 26, 2024





Güney Afrika: İhtiyadi tedbirlerin uygulanması için ateşkes şart





Güney Afrika cephesi de karar sonrası ihtiyadi tedbirlerin uygulanması için ateşkesin gerektiğine dikkat çekti.





Öte yandan ateşkes kararının verilmemesi İsrail cephesinde sevinçle karşılandı.







