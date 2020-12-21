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Gündem Lamborghinide karpuz satıp polis aracıyla turlayan İranlı fenomen Türkiyeye engelli raporuyla girmiş
İSTANBUL

Lamborghini'de karpuz satıp polis aracıyla turlayan İranlı fenomen Türkiye'ye 'engelli' raporuyla girmiş

Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi Farahani yeniden gözaltına alındı. Farahani il göç idaresine teslim edilecek.

Haber Merkezi DHA
İranlı fenomen yeniden gözaltında; İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.
İranlı fenomen yeniden gözaltında; İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi F. gözaltına alınmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

  • Sorumlu polis memuru da olayla ilgili görevden uzaklaştırılmıştı. Sosyal medya fenomeni dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polislerince Kağıthane'de bulunan evinde gözaltına alındı.

Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilecek. Sosyal medya fenomeni olan kişi daha önce Ferrari marka lüks aracı ile 5 liraya karpuz satmaya kalkınca ceza yemişti.

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