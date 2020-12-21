Lamborghini'de karpuz satıp polis aracıyla turlayan İranlı fenomen Türkiye'ye 'engelli' raporuyla girmiş

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalık geçirdi. Oktay "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.