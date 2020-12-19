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Gündem Lamborghinide karpuz satmıştı şimdi ise polis aracıyla turladı Soruşturma başlatıldı
İSTANBUL

Lamborghini'de karpuz satmıştı şimdi ise polis aracıyla turladı: Soruşturma başlatıldı

Daha önce Lamborghini marka aracıyla karpuz satmasıyla gündeme gelen İran uyruklu M.H.F, adli bir konuyla ilgili ifade verdikten sonra polis ekiplerine ait araçla tur attı. O anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan M.H.F'ye tepki yağdı. Sorumlu polis memuru görevden uzaklaştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
İran uyruklu M.H.F'nin yayınladığı görüntülerden bir kare.
İran uyruklu M.H.F'nin yayınladığı görüntülerden bir kare.

Kağıthane'de, adli bir konuyla ilgili ifadesi alındıktan sonra polis otomobilini sürerek tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu şahısla ilgili işlem başlatılırken sorumlu polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Lüks otomobilde karpuz satışı pahalıya patladı: Trafikten men edildi
GÜNDEM
Lüks otomobilde karpuz satışı pahalıya patladı: Trafikten men edildi

Çektiği videoyu yayınladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, İran uyruklu M.H.F. tarafından paylaşılan söz konusu video görüntüleriyle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Lüks otomobille karpuz satan İranlı sürücüye ceza kesildi
OYNAT 00:20
Lüks otomobille karpuz satan İranlı sürücüye ceza kesildi
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satan İranlı sürücüye trafik polisi tarafından para cezası kesilirken lüks otomobil ise amacı dışı kullanılmaktan 15 gün trafikten men edildi.


Polis memuru uzaklaştırıldı

Görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu belirtilen açıklamada, "M.H.F. isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken M.H.F. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır.’’ denildi.

Lamborghini aracının bagajında 5 liraya karpuz sattı
OYNAT 00:52
Lamborghini aracının bagajında 5 liraya karpuz sattı
Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.


Lamborghini bagajında karpuz satmıştı

Ülkesinde sosyal medya fenomeni olan İran uyruklu M.H.F, daha önce de, Beyoğlu'nda Lamborghini marka lüks spor aracından 5 liraya karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Araç 15 gün trafikten men edilmişti

Bunun üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, araç sürücüsü M.H.F. emniyete getirilerek, hakkında "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 1 (Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek) maddesine göre 1228 lira idari para cezası uygulanmış, M.H.F'nin kullandığı lüks araç, 15 gün süreyle trafikten men edilmişti.

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