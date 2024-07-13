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Lastik botta ölüm yolculuğu: 12 düzensiz göçmen kurtarıldı 62 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, Urla'daki koyda ise 62 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

08:06 - 13/07/2024 Cumartesi
AA
İzmir açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, koydaki 62 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, koydaki 62 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, Urla'daki koyda ise 62 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler lastik bottaki 1'i çocuk 12 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Urla'daki Mersinli Koyu'nda ise 11'i çocuk 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


#İzmir
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#göçmen
#Sahil Güvenlik
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