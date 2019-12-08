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ANTALYA

"Lavaboyu kullanma" bahanesiyle hırsızlık yaptı: Bir ay nasıl geçineceğiz

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hafta içinde ayrı adreslerdeki Ebru Avaz ve Filiz Durmaz adlı kadınların çantalarındaki paraların çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Haber Merkezi AA
Hırsızlık zanlısı Oğuzhan Ç., güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.
Hırsızlık zanlısı Oğuzhan Ç., güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Antalya'da "lavaboyu kullanma" bahanesiyle iki kadının çantasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

  • Hırsızlık zanlısı Oğuzhan Ç'yi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Hırsızlık yaparken anbean görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

"Bebeğimize bez alacaktık"

Muratpaşa ilçesinde özel firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz'ın (22), öğle yemeği için girdiği restoranın üst katında lavaboya gittiği sırada 750 lirası çalınmış, Avaz olayın ardından "Bir ay nasıl geçineceğiz. Başka hiç param yok. Bebeğime bez alacaktım" diyerek gözyaşı dökmüştü.

Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan bir gün sonra da Kepez ilçesi Köroğlu Caddesi'ndeki simit fırınında çalışan 40 yaşındaki Filiz Durmaz, fırının üst katındaki çantasının yerde olduğunu fark etmiş, cüzdanındaki 110 liranın çalındığını görüp polisten yardım istemişti.

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