Lefkoşa'dan Bakü'ye: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerine devam ediyor

Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merakla takip ediliyor. Emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye basılırken, emeklileri ilgilendiren erken ödeme maaş takvimi belli oldu. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi erkenden ödenecek. Peki ikramiyeler ne zaman hesaba yatacak?