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İSTANBUL

Levent'te bir AVM'de yangın

İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AVM'de bulunanlar tahliye ediliyor. İtfaiyenin çatıdaki alevlere müdahalesi devam ediyor. Gelen ilk bilgilere göre olayda yaralı, can kaybı bulunmuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Leventte bir AVMde yangın
Ekipler müdahale ediyor.

İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AVM'de bulunanlar tahliye ediliyor. İtfaiyenin çatıdaki alevlere müdahalesi devam ediyor.

Levent'te bir AVM'de yangın
OYNAT 00:15
Levent'te bir AVM'de yangın
İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AVM'de bulunanlar tahliye ediliyor. İtfaiyenin çatıdaki alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

CAN KAYBI, YARALI BULUNMUYOR

İstanbul İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak, "12.45'te gelen ihbar üzerine ekiplerin müdahalesine başladığını belirten Albayrak, ''Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Çatıda başlayan bir yangın, ancak diğer katlara sirayet etmesini beklemiyoruz. Gelen ilk bilgilere göre olayda yaralı, can kaybı bulunmuyor." dedi.

İKİ YÖNDE TRAFİK DURDURULDU

Bölgedeki trafik yükünün azaltılması için alışveriş merkezinin bulunduğu cadde üzerindeki trafik çift yönlü durduruldu.

Ayrıntılar geliyor...

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