Levent'te bulunan AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı: Can kaybı ve yaralanan bulunmuyor

İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatı kısmında başlayan yangına, ekipler müdahale etti.

Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gelen son dakika haberine göre yangın yapılan müdahaleler sonrası söndürüldü.

"BAŞKA BİR YERE SIÇRAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Olay yerine gelerek açıklama yapan Şişli Kaymakamı Kaya AVM'de bulunanların tamamının tahliye edildiğini söyledi. Can kaybı ya da yaralı olmadığını söyleyen Kaya yangının başka bir yere sıçramasının mümkün olmadığını söyledi.

"CAN KAYBI, YARALI BULUNMUYOR"

İstanbul İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak, "12.45'te gelen ihbar üzerine ekiplerin müdahalesine başladığını belirten Albayrak, ''Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Çatıda başlayan bir yangın, ancak diğer katlara sirayet etmesini beklemiyoruz. Gelen ilk bilgilere göre olayda yaralı, can kaybı bulunmuyor." dedi.

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İKİ YÖNDE TRAFİK DURDURULDU

Bölgedeki trafik yükünün azaltılması için alışveriş merkezinin bulunduğu cadde üzerindeki trafik çift yönlü durduruldu.

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

İçeride çalışanların ve müşterilerin tahliye edildiğini aktaran DHA muhabiri Melih Çalışkan da, 'Metro girişleri de tahliye ediliyor. Oradan da kimse içeri alınmıyor. Yangın kontrol altına alınabilecek gibi duruyor. Şu an için henüz kontrol altına alınmış değil. Şu an içeride sadece görevliler var. AVM'nin güvenliği ile birlikte polis ekipleri herkesi tahliye etti. Şu anda müdahale devam ediyor.' açıklamasını yaptı.



