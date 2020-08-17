LGS 2. tercih sonuçları açıklandı: MEB LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen LGS sınavının ardından yüzbinlerce öğrenci tercih hakkını kullandı. İlk tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler 2. tercih sonuçlarını merakla beklemeye başlamıştı. İstediği liseye yerleşemeyen öğrenciler bugün açıklanan LGS 2. tercih sonuçlarını heyecanla bekliyordu. İşte 2020 LGS 2. tercih yerleştirme sonuçlarını sorgulama ekranı...

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS 2. tercih sonuçlarının yani 1.naki,l işlemlerinin sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak. LGS 2.tercih sonuçları www.meb.gov.tr adresinde yer alıyor

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takviminde Düzenleme



Resmî ve özel eğitim kurumları, 31 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 tarihleri arasında, 8 ve 12. sınıf öğrencileriyle mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.



Haber👇🏻 https://t.co/71Gie2GzF0 — MEB (@tcmeb) August 16, 2020

LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak ve sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

– Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

MESLEKİ EĞİTİME YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 40 artarak 417 bin 233'e yükselmişti. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam ederek, mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248'e ulaştı. Böylece 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında, geçen yıla göre yüzde 47'lik bir artış sağlandı.

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