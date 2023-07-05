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LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde lise adaylarına yönelik 81 ilde 20 bin 608 rehber öğretmen/psikolojik danışman ile başlattığı "tercih danışmanlığı" hizmeti sürüyor.

14:13 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Psikolojik danışman ve rehber öğretmen Serap Sarı, öğrencilere gerekli bilgileri verip okulları tanıttıklarını, LGS merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme konularında danışmanlık verdiklerini söyledi.

Psikolojik danışman ve rehber öğretmen Serap Sarı, öğrencilere gerekli bilgileri verip okulları tanıttıklarını, LGS merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme konularında danışmanlık verdiklerini söyledi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ticaret Odası Ortaokulunda, lise adaylarına yönelik kurulan "tercih danışmanlığı" birimine gelen lise adayları, istedikleri okullar için yapacakları tercihler için rehber öğretmenlerle görüşmeler yapıyor.

Okulda görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmen Serap Sarı, öğrencilere gerekli bilgileri verip okulları tanıttıklarını, LGS merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme konularında danışmanlık verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin daha bilinçli, daha programlı şekilde tercihlerini yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Sarı, "Özellikle ailelerin istekleriyle çocukların isteklerini bağdaştırmaya çalışarak o şekilde tercihlerini sağlıyoruz." dedi.

Bu yıl tercih döneminin üç haftaya yayılmasıyla yoğunluk oluşmadığını belirten Sarı, titiz çalışmalar yürüterek doğru bir şekilde yerleşim yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Her bir öğrenciyle görüşmenin ortalama 20 dakika sürdüğünü söyleyen Sarı, "İlk geldiklerinde hemen yerleşimini yapmıyoruz. Daha sonraki haftalarda da öğrencilerin tercihlerini değişmesi halinde tekrar bir düzeltme yapıyoruz. Ona göre de daha sonrasında kesin tercih listeleri oluşmuş oluyor." diye konuştu.

Tercih danışmanlığı birimine gelen lise adaylarından Yusuf Aydoğan, 3-4 meslek lisesi belirlediğini, rehber öğretmenlerin yönlendirmesiyle tercihlerine son şeklini vereceğini dile getirdi.

Depremden etkilenen öğrenciler uzaktan çevrim içi hizmet alabilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde de tercih danışmanlığı birimleri hayata geçirildi. Bu kapsamda, bu illerdeki öğrenciler için 3 bin 749'u ortaokullarda, 252'si de halk eğitimi ve rehberlik araştırma merkezlerinde tercih danışmanlığı birimleri açıldı.

Depremin etkilediği iller veya diğer illere nakil giden öğrenciler başta olmak üzere, tercih danışmanlığı sürecinde sağlık sorunları nedeniyle yüz yüze hizmetlerden yararlanamayacak olanlara tercih danışmanlığı hizmeti, uzaktan çevirim içi olarak da sunulabilecek.

LGS'de 19 Temmuz'a kadar olan tercih sürecinde, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar, öğrenci ve velilere yönelik 81 il ve ilçelerde açılan birimlerde görev yapıyor.

MEB LGS tercih kılavuzu liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri
MEB LGS tercih kılavuzu liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri

Lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran 2022 Pazar günü LGS sınavına girdi. MEB 2023 LGS sınav sonuçlarını açıkladı. LGS sınavına katılacak öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Lise tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonrasında, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme ve sınavsız, adrese dayalı yerleştirme neticesinde öğrenciler herhangi bir liseye yerleştirilecek. 2023 LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Peki LGS’de kaç soru soruluyor? LGS sözel ve sayısal puanı nasıl hesaplanır? İşte LGS yüzdelik dilim hesaplama yöntemi ve MEB Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.

#LGS
#Ticaret Odası Ortaokulu
#Ankara
#Mamak
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