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Gündem LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı
EĞİTİM

LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS'ye nerede gireceğim? LGS giriş belgesi e-Okul

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri Milli Eğitim Bakanlığının internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı. 20 Haziran Cumartesi günü iki oturum şeklinde uygulanacak LGS, saat 09.30’da başlayacak.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk defa uygulanacak LGS için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerini "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı. Sınava girecek adaylar belirtilen site üzerinden T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

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20 Haziran Cumartesi günü iki oturum şeklinde uygulanacak LGS, saat 09.30’da başlayacak. Daha önceden açıklandığı gibi öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınav giriş belgelerinin, öğrencilerin sınav salondaki masalarına konulacağı sınav için tüm okullar sınav öncesinde dezenfeksiyon işlemiyle temizlenecek.

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Ücretsiz maske dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un daha önce açıkladığı gibi sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına ücretsiz maske verilecek. Sosyal mesafeye göre oturma düzeni sağlanacağı için öğrenciler istedikleri zaman maskelerini çıkartabilecek.

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