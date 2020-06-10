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EĞİTİM

LGS kapsamındaki merkezi sınavdaki koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu: Maskeler çıkarılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıya göre, öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. Sınav başladıktan sonra maskeler çıkarılabilecek, nemlenmesi durumunda değiştirilecek. Öğrencilerin kimlik kontrolleri yapılırken temastan kaçınılacak. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak sınıfların havalandırılması sağlanacak. Öğrenci velileri, sınav binasına ve bahçesine alınmayacak, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterilecek. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere sınav görevi verilmeyecek.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak.

  • Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavda dikkat edilecek hususlara dair illere yazı gönderildi.

Yazıda, bina sınav sorumlularının ve salon görevlilerinin, koronavirüs salgını dolayısıyla alması gereken önlemler sıralandı.

Buna göre, sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edecek.

Sınav binası ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği, sınav salonunda öğrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacak.

Öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. İsteyen öğrenciler, sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek. Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi sağlanacak.

Maskeler çıkarılırken ve takılırken lastiklerinden tutulması istenecek. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna atılacak. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılacak. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlanacak.

Sınav görevlileri, sınav kutu ve paketlerinin teslimi, sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi, sıralarda hazır bulundurulması ile kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının dağıtılması, toplanması, gerekli durumlarda detaylı yapılacak kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanmak zorunda olacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri sırasında temastan kaçınılacak.

Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizliği su ve deterjan kullanılarak yaptırılacak.

Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak Kovid-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi verilecek. Su içmek isteyenlerin, maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarması, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne dokunmaması istenecek.

Merkezi sınava girecek öğrencilerden Kovid-19 tanısı konulan öğrenciler için alınacak sınav tedbir hizmetleri, Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda bölge sınav yürütme komisyonları tarafından belirlenecek ve gerekli tüm önlemler alınarak uygun sınav tedbir hizmeti sağlanacak.

Bu öğrenciler için bölge sınav yürütme komisyonları tarafından sağlanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili komisyonlar bilgilendirilecek. Sonradan ortaya çıkan sebeplerle sınav tedbir hizmeti alması gereken öğrenciler için gerekli işlemler, komisyonca yapılacak. Öğrencinin sınav süresinin değişmesi durumunda, giriş belgesinde yazan sınav süresi dikkate alınmayacak.

Öğrencinin tek kişilik salonda sınava alınması gerekiyorsa, öğrenci yerleştirildiği okulun yedek salonunda sınava girecek. Öğrencinin sınava girdiği salon aday yoklama listesinin tutanak bölümüne gerekli açıklama yazılacak, ayrıca komisyon kararının aslı sınav evrakı dönüş kutusuna konulacak.

Sınava giren öğrencilerden kesin Kovid-19 tanısı olanlar ile kesin tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanların, okulun giriş katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınması sağlanacak. Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maskeyle değiştirilecek. Bu öğrenciler tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmayacak. Salon başkanları ve gözetmenler eğer öğrenci ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanacak.

Ateşi olana görev verilmeyecek

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere sınav görevi verilmeyecek. Öğrencilerin, sınav binasının bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım korunması sağlanacak. Yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak.

  • Öğrenciler sınav binasına alınmadan önce sınav saatini beklerken, Kovid-19 açısından sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar, öğrencilere okunacak. Bu kapsamda, metinde şu ifadeler yer alacak:
  • "Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde Kovid-19 vakası ile teması olan öğrencilerimiz okul girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Endişeniz olmasın, şikayeti olan öğrencilerimiz sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Okul içinde, bahçesinde ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar dileriz."

Velilere beklemesi için uygun alan gösterilecek

Öğrenci velileri, sınav binasına ve bahçesine alınmayacak, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterilecek.

  • Kontroller sırasında öğrencilerin sosyal mesafe korunarak alınması ve koridorlarda yığılma oluşturmadan salonlara ulaşması için önlem alınacak.

Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak ve 22 Haziran'dan itibaren isteyen öğrenciye verilecek.

Soru kitapçıklarının dağıtımı sırasında cerrahi eldiven kullanılacak.

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